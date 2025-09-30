Slušaj vest

Danas se u Domu Vojske Srbije održava 31. tradicionalni Festival zdravlja, gde posetioci imaju priliku da obave veliki broj besplatnih pregleda, a ulaz na festival je besplatan.

Kurir televizija razgovarala je sa Mirjanom Mićović, pedijatrom, o značaju preventivnih pregleda i sadržaju ovogodišnjeg festivala.

Mirjana Mićović podsetila je da se ovaj festival održava već 16 godina i da je prepoznat širom regiona.

- Mi 16 godina već organizujemo ovaj veliki Beogradski festival zdravlja koji je postao prepoznatljiv u celom regionu, koji je najveća zdravstveno-edukativna manifestacija. Suština onoga što mi želimo da radimo, to je da sa svakog festivala prenesemo jednu važnu poruku našem građanstvu. Današnja poruka sa festivala je glavna tema prevencija bolesti zavisnosti kod mladih i aktuelnosti u lečenju bolesti zavisnosti - rekla je Mićović.

Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da će tokom dana biti održane značajne međunarodne konferencije, uz predavanja domaćih i stranih stručnjaka, dok će posetioci na štandovima moći da se upoznaju sa prirodnim preparatima i mogućnostima kombinovanja sa konvencionalnom medicinom.

- Festival je otvoren od 10 do 7 uveče. Posetioci mogu da obave preglede, da se konsultuju, dobiju korisne savete i da čuju lepa predavanja i izuzetno kvalitetan umetnički program na bini.

Govoreći o neophodnim dokumentima, naglasila je da nije potrebna zdravstvena knjižica.

- Festival zdravlja je upravo poznat po tome da sve može da se obavi bez zdravstvene knjižice. Ovim putem apelujemo i na radno aktivno stanovništvo gde ljudi zaista nemaju mogućnosti niti vremena da idu na preventivne preglede u domove zdravlja, da danas dođu. Svi štandovi će biti otvoreni, svi pregledi će biti dostupni - rekla je Mićović.

