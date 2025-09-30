Slušaj vest

– Slogan 56. Međunarodnog susreta dece Evrope je „Sve je moguće ako veruješ u nemoguće”, inspirisan jednom od najznačajnijih evropskih knjiga za decu, remek-delom Luisa Kerola „Alisa u zemlji čuda”, a povodom 160 godina od prvog izdanja – istakao je Lazar Dubovac, urednik programa.

Učesnici manifestacije su deca uzrasta od sedam do 15 godina, koja predstavljaju svoju zemlju na karnevalu u centru Beograda, koncertima „Susreti prijateljstva” u Dečjem kulturnom centru Beograd, likovnom konkursu i gala koncertu.

– Manifestacija će tradicionalno početi karnevalom u centru grada, odnosno svečanim defileom kostimiranih učesnika manifestacije 2. oktobra u 12 časova, od Trga republike do Kalemegdana. Pozivamo publiku da nam se pridruži i da svi zajedno pozdravimo decu iz trinaest zemalja. Veliki završni koncert održaće se u Sava centru u nedelju, 4. oktobra, od 18 časova, uz direktan prenos na Radio-televiziji Srbije. Ulaznice su besplatne, ali je neophodno preuzeti ih na portirnici Dečjeg kulturnog centra Beograd u Takovskoj 8 – naglasio je Dubovac.

„Radost Evrope” je najveća i najstarija manifestacija dečjeg stvaralaštva u Srbiji, koja je i nosilac EFFE etikete kvaliteta, dodeljene od Evropske komisije. Skoro da nema zemlje u Evropi čija deca nisu bila učesnici „Radosti Evrope” i generacije Beograđana koja u ovoj manifestaciji nije učestvovala. Od 1969. godine, prve nedelje oktobra, beogradski mališani u svojim porodicama ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope.

– Posebno zahvaljujemo nastavnicima, đacima i njihovim roditeljima koji su značajni i dragi prijatelji manifestacije. Zahvaljujući njima, deca su smeštena kod svojih vršnjaka, u njihove porodice, i to je tradicija koja traje od prve „Radosti Evrope” – rekla je Tijana Savičin, urednica programa.

Ona je istakla značaj učešća beogradskih škola u manifestaciji, bez čijeg gostoprimstva ova manifestacija ne bi mogla da bude realizovana. Škole domaćini ovogodišnje manifestacije su „Starina Novak”, „Sveti Sava” „Vojvoda Mišić”, „France Prešern”, „Nikola Tesla”, „Milan Rakić”, „Mina Karadžić”, „Drinka Pavlović”, „Svetozar Marković” i „Sveti Sava” iz Vrčina.

– Ove godine specijalni gosti su deca iz Namibije, koja prvi put napuštaju svoj kontinent zbog učešća na manifestaciji „Radost Evrope”, a prvi put imamo i volontere iz Švajcarske i Francuske – istakla je Tijana Savičin.

Međunarodni susret dece Evrope „Radost Evrope” okuplja decu Evrope, ali i sveta. Deca sa drugih kontinenata često su specijalni gosti u scenskom delu programa, a od 1997. godine učestvuju i u međunarodnom likovnom konkursu.

– Na adresu Dečjeg kulturnog centra Beograd ove godine stiglo je 2.610 likovnih radova iz gradova širom Srbije, te iz gradova širom Evrope i sveta – rekla je Lidija Seničar, urednica Međunarodnog likovnog konkursa „Radost Evrope”.

Svi nagrađeni radovi će se naći na izložbi u Galeriji Dečjeg kulturnog centra Beograd, a svečano otvaranju je 2. oktobra u 17 časova, kada će biti uručene i nagrade.

Na 56. Međunarodnom susretu dece Evrope „Radost Evrope” susrešće se deca iz Jermenije, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Bugarske, Mađarske, Nemačke, Slovačke, Severne Makedonije, Slovenije, Turske, Ukrajine, Crne Gore, Namibije i Srbije. Našu zemlju na ovogodišnjoj manifestaciji predstaviće deca iz Umetničkog centra „Talija” i Sportsko-plesnog kluba „Kreativa”.