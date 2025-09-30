Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, u sredu, 1. oktobra, od 9 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u delu Zvečanske ulice (od Prilepske do pruge), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.