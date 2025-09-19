Slušaj vest

Ove godine, Ministarstvo kulture, koje koordinira programe manifestacije „Dani evropske baštine 2025. godine“ u Republici Srbiji, objavilo je temu „Arhitektonsko nasleđe“. Ova tema zadire u bogat i raznolik arhitektonski pejzaž koji oblikuje kulturni identitet Evrope tokom obeležavanja 50. godišnjice „Godine evropskog arhitektonskog nasleđa“, takođe naglašava umetnička i tehnička dostignuća arhitekture, prikazujući sve, od velikih spomenika uužurbanim gradovima do narodnih zgrada u ruralnim oblastima .

Novo groblje, kao svojevrstan muzej pod otvorenim nebom, ekskluzivan prostor sećanja gde se dodiruju prolaznost i večnost, zavredeo je, svojom rafinmanom, arhitektnoskim i umetničkim dometima, ali i kao svedočanstvo nematerijalnog kulturnog nasleđa, prestižno mesto među članicama Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope (Association of Significant Cemeteries in Europe - ASCE), a deo je i Evropske rute grobalja (Europan Cemeteries Route). Povodom ovogodišnje manifestacije Dani evropske bašine 2025 u Beogradu“ , Novo groblje otvara vrata posetiocima kroz dva zanimljiva obilaska:

21. septembar 2025. godine - 11:00 časova - Veliki ljudi široke duše - priča o zadužbinarima i dobrotvorima

Kroz ovaj tematski obilazak, posetioci će imati prilike da se upoznaju sa pričama iz života sposobnih trgovaca, moćnih industrijalca, političara, oficira, ali i običnih građana, skromnih zanatlija i zemljoradnika, a setićemo se i svih onih sjajnih ljudi koji su u duhu vremena dobročinstvo smatrali svojom moralnom i patriotskom obavezom.

5. oktobar 2025. godine – 11: 00 časova – Alejama Novog groblja

Prva tura realizovana na novom groblju davne 2011. godine po nazivom „Alejama Novog groblja“ je do danas zadržala aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji su večni mir našli na ovom prostoru.

Oblilasci traju oko 120 minuta, a mesto okupljanja je na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50).

Vodi i priča dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti.

Sugrađani se mogu interesovati na: info@beogradskagroblja.rs. Prijave nisu potrebne

POSETITE MESTO GDE KAMEN GOVORI, A TIŠINA PAMTI !