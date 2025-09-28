Slušaj vest

Dušan Popović bio je novinar, političar, jedan od vođa radničkog pokreta i Srpske socijaldemokratske partije. Rođen je 6. januara 1885. u selu Volujak, kod Rekovca (sada deo sela Dragovo). otac Aleksa i majka Jevica, bili su poreklom iz Novog Sada, a u Srbiju su došli za vreme mađarske bune 1848. godine. Osnovnu školu je završio u Jagodini i tu je započeo gimnaziju, koju je nastavio u Užicu i Beogradu. Socijalističkom pokretu se pridružio je još kao učenik Užičke gimnazije, pod uticajem Dimitrija Tucovića. Maturirao je 1903, a zatim upisao Pravni fakultet u Beogradu.

Bio je istaknuti borac za radnička prava i uvođenje opšteg glasačkog prava u Kraljevini Srbiji. Godine 1905. pristupio je Srpskoj socijaldemokratskoj stranci, pri čemu je socijalističkim krugovima počeo da se afirmiše kao saradnik „Radničkih novina“, čiji je glavni urednik postao 1908. godine. Maja 1909. godine postao je član Glavne partijske uprave Srpske socijaldemokratske partije, a septembra 1911, na predlog Dimitrija Tucovića bio je izabran za sekretara Glavne partijske uprave. Ovu dužnost obavljao je do septembra 1912. godine i ponovo od 1915. godine do smrti. Zajedno sa Dimitrijem Tucovićem pokrenuo je list Borba, koji je izlazio od 1910. do 1914. godine.

Aktivno je politički delovao tokom Prvog svetskog rata, zbog čega je 1917. godine zajedno sa Trišom Kaclerovićem bio primoran da emgrira iz okupirane Srbije. Prvo je otišao u Stokholm, a pošto nije uspeo da pređe u Petrograd, obreo se u Londonu. Bio je oženjen Ernom Milicom Lukšić sa kojom je imao ćerku Maru, udatu Protić. Preminuo je 8. novembra 1918. godine u Londonu. Prvobitno je bio je sahranjen na čuvenom londonskom groblju Hajgejts, pored Karla Marksa. Decembra 1959. godine njegovi posmrtni ostaci su preneti u Beograd. Danas počiva u Aleji velikana na Novom groblju, pored svoj učitelja i saborca Dimitrija Tucovića.

