Talenat mlade devojke uočila je i mađarska grofica Čaki, koja joj je omogućila da slikarstvo uči u Beču na Umetničkoj akademiji, gde žene u to doba nisu imale pristup, tako da je Katarina pohađala predavanja kao vanredni student. Na izložbi koju je priredila Akademija 1837. godine, izložila je svoj drugi Autoportret i Korpu sa grožđem. Za izložene radove dobila je prve javne pohvale. Sima Milutinović-Sarajlija, oduševljen njenim intelektom i lepotom, posvetio joj je prvu pesmu u svom spevu Trojesestarstvo, a Teodor Pavlović objavio je njenu idealizovanu biografiju u Serbskom narodnom listu. Po završetku studija u Beču, Katarina je boravila u Parizu, Amsterdamu i Firenci. Godine 1843, upisala se na Akademiju u Minhenu, na dvogodišnje Odeljenje za žene, gde usavršava slikanje. Na poziv Sime Milutinovića, došla je u Beograd 1846. godine, gde nastaju neka od njenih najznačajnijih dela: Portret Stevana Knićanina, Osvajanje Beograda 1806. godine i dr. Posle godinu dana, uvučena u dvorske i političke spletke, razočarana napušta Beograd i odlazi u Zagreb. Posle Zagreba, vratila se u svoj rodni grad, gde je ostala do smrti. U tom periodu stvara uglavnom istorijske kompozicije, žanr-slike i mrtve prirode.