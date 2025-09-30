Slušaj vest

Novo groblje, kao svojevrstan muzej pod otvorenim nebom, ekskluzivan prostor sećanja gde se dodiruju prolaznost i večnost, zavredeo je, svojom rafinmanom, arhitektnoskim i umetničkim dometima, ali i kao svedočanstvo nematerijalnog kulturnog nasleđa, prestižno mesto među članicama Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope (Association of Significant Cemeteries in Europe - ASCE), a deo je i Evropske rute grobalja (Europan Cemeteries Route).

Prva tura realizovana na novom groblju davne 2011. godine po nazivom „Alejama Novog groblja“ je do danas zadržala aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji su večni mir našli na ovom prostoru.

NOVI VOĐENI OBILAZAK NOVOG GROBLjA U SKLOPU DANA EVROPSKE BAŠTINE 2025. BIĆE ODRŽAN U NEDELjU 5.10.2025. GODINE. Izvor: JKP "Pogrebne usluge" Beograd

Oblilasci traju oko 120 minuta, a mesto okupljanja je na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50).

Vodi i priča dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti.

Sugrađani se mogu interesovati na: info@beogradskagroblja.rs. Prijave nisu potrebne