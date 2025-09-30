Slušaj vest

Nakon što je turistički vodič, Dobri Janković, snimio akciju pljačkanja stranih turista dok ih je vodio u obilazak Kalemegdana, a potom slučaj prijavio policiji, iz MUP-a su rekli da su počinioci identifikovani i da je u toku intenzivna potraga za njima.

O tome kako prepoznati džeparoše i osigurati građane i turiste od njihovih akcija, govorio je Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a:

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

- Ovde se radi o jednom brutalnom i nedopustivom činu, odnosno napadu na turističke radnike i turiste, pre svega, a mi težimo, kao Beograd i Srbija, da se pokažemo u najboljem svetlu. Upravo zbog toga je ovakav napad izazvao ovoliku pažnju, i dobro je što jeste, jer ne smemo da ostanemo nemi pred ovakvim događajima. Kad bih ocenio rad policije, represivni deo je zaista bio dobar i efikasan, jer je policija odmah, po dojavi da se nešto desilo, reagovala, a dojavu su dobili preko društvenih mreža - kaže Radenković i dodaje:

- Lice su odmah identifikovali, i ako ga već nisu uhapsili, mislim da će to vrlo brzo učiniti, jer je za njim raspisana poternica. Međutim, ne mogu a da ne primetim da je zakazala preventiva o kojoj stalno pričamo i kojoj težimo. Znači, apsolutno je potrebno da upravo na mestima gde se očekuje veći broj ljudi, odnosno na turističkim destinacijama, bude i veći broj pripadnika policije koji su pre svega uniformisani i koji imaju preventivnu ulogu, kako bi odvratili počinioce.

Nasilje kod džeparoša

- Na mestima gde se okuplja veći broj ljudi dolazi do povećanog bezbednosnog rizika. Džeparoši su danas drugačiji. Nekada, kada uhvatite džeparoša, on odmah vrati ukradeno i pobegne. Međutim, sada dolazi i do nasilja. Apelujem na sve bezbednosne službe da veoma brzo reaguju na ovakve situacije. Džepne krađe su u opadanju što se tiče statistike, ali najviše ih ima na mestima gde se ljudi okupljaju u većem broju. Nekada je to bio gradski prevoz, a sada su to tržni centri i destinacije gde dolaze turisti. Ukoliko se susretnete sa džeparošima, najbolje je odmah prijaviti policiji.

