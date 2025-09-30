U Obrenovcu je za vikend održan čuveni Krstovdanski vašar na kojem je za svakog bilo ponešto. Šećerna vuna, raznorazna roba, automobili na sudaranje, ringišpili...
OBRENOVČANE NA KRSTOVDANSKOM VAŠARU DOČEKIVAO PANDA! Došao iz Jagodine kao atrakcija za slikanje, evo kakva je bila astmosfera (VIDEO)
U Obrenovcu se i ove godine za vikend okupio veliki broj posetilaca koji su uživali u svim čarima ove tradicionalne manifestacije.
I mladi i stariji pronašli su zabavu za sebe.
Među atrakcijama na samom ulazu u vašarište bio je i džinovski panda s kojim su se deca slikala za 300 dinara. Panda je na vašar došao iz Jagodine.
Krstovdanski vašar u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen
Popularan i veoma posećen vašar na Krstovdan ima i Smederevska Palanka, a evo kako je tamo bilo...
Kurir.rs/Youtube RTV Mag
