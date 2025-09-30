Slušaj vest

U Obrenovcu se i ove godine za vikend okupio veliki broj posetilaca koji su uživali u svim čarima ove tradicionalne manifestacije.

I mladi i stariji pronašli su zabavu za sebe.

Među atrakcijama na samom ulazu u vašarište bio je i džinovski panda s kojim su se deca slikala za 300 dinara. Panda je na vašar došao iz Jagodine.

Krstovdanski vašar u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Pogledajte kakva je atmosfera bila...

Popularan i veoma posećen vašar na Krstovdan ima i Smederevska Palanka, a evo kako je tamo bilo...

