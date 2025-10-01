Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Petrovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Savski venac, Republički geodetski zavod 10-15 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradOBRENOVČANE NA KRSTOVDANSKOM VAŠARU DOČEKIVAO PANDA! Došao iz Jagodine kao atrakcija za slikanje, evo kakva je bila astmosfera (VIDEO)
vašar+.jpg
BeogradDŽEPAROŠA U BEOGRADU SVE VIŠE! Najčešće se pojavljuju na javnim okupljanjima, a evo kako da reagujete ako ih primetite
shutterstock_2162401147.jpg
BeogradNOVI VOĐENI OBILAZAK NOVOG GROBLjA U SKLOPU DANA EVROPSKE BAŠTINE 2025. BIĆE ODRŽAN U NEDELjU 5.10.2025. GODINE.
novo groblje.jpg
BeogradBEZ VODE U SREDU OVAJ DEO BEOGRADA: Česme suve od 9 do 14 sati, spremite zalihe
Slavina