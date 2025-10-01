Isključenja
BEZ STRUJE DANAS 3 OPŠTINE U BEOGRADU Isključenja počinju u 8 časova: Proveriti da li je vaša ulica na spisku
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.
Voždovac 22:00 - 03:00
Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Rakovica 22:00 - 03:00
Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Obrenovac 08:00 - 15:00
Naselje UROVCI: UŠĆE NEMA NAZIV: 226, Naselje UŠĆE: CRVENKOVIĆA KRAJ: 6,1-5, DONJI KRAJ: 222,9,21A,221-223,227, GOLA BARA: 22-26,30-42,52-78,82-106,1-1A, GORJAČA: 2-4,8-10,220A-224,13-13,17,21B, POLJAČKI KRAJ: 18-24,28-32,15-35, STARO UŠĆE: 225, UŠĆE NEMA NAZIV: 6,10-12,216,220,246-248,274,302,13-19,153,245, VIŠNJAK: 10A,88,194,244,19A-21,219A,249, VOĆNJAK: 230.
