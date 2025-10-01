Četiri osobe lakše su povređene u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.
NOĆ U BEOGRADU: Četiri osobe lakše povređene u četiri saobraćajne nesreće, Beograđani se žalili na pritisak
Ekipe te službe intervenisale su 129 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Svi povređeni su prevezeni do bolnica radi dalje dijagnostike, preneo je RTS.
Za pomoć su najviše zvale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa, Urgentni centar i Institut za majku i dete.
