Ekipe te službe intervenisale su 129 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Svi povređeni su prevezeni do bolnica radi dalje dijagnostike, preneo je RTS.

Za pomoć su najviše zvale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa, Urgentni centar i Institut za majku i dete.

Kurir.rs

