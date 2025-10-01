Slušaj vest

Probe će biti obavljene u okviru završnih priprema za predstojeću grejnu sezonu koja prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra.

Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora (15 toplana i 16 kotlarnica), toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima. Cilj je da proizvodna i distributivna postrojenja budu što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu.

- Funkcionalne probe nisu, takozvane, tople probei ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije. Zbog toga apelujemo na potrošače da ne upućuju prijave kvara Servisnom centru grada Beograda (11-0-11) ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema u hladno-dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora, saopštile su Beogradske elektrane.

Probe toplotnih izvora, distributivne mreže, podstanica i pojedinih grejnih instalacija obavljaće se prema sledećoj dinamici:

Sreda, 1. oktobar – Toplane: „Voždovac“ i „Banovo brdo“. Kotlarnice: „GAK Narodni front“, „Luka Beograd“ i „Šeher – Andre Nikolića 3“.

Četvrtak, 2. oktobar – Toplane: „Dunav“ i „Mirijvo“, Kotlarnice: „KBC Zvezdara – Preševska 31“, „KBC Zvezdara – Dimirija Tucovića 161 (parna strana)“ i „KBC Zvezdara – Dimitrija Tucovića 161 (neparna strana)“.

Petak, 3. oktobar – Toplane: „Novi Beograd“, „Zemun“ i „Mladenovac“. Kotlarnice: „Janka Veselinovića“ i „Uprava prihoda“.

Ponedeljak, 6. oktobar – Toplane „Cerak“ i „Batajnica“ . Kotlarnice: „KBC Bežanijska kosa“, „Resnik“ i „Železnik“.

Utorak, 7. oktobar – Toplane: „Konjarnik“ i „Medaković“. Kotlarnice: „Vrtlarska“, „Makedonska (Jakšićeva)“ i „Institut majka i dete“.

Sreda, 8. oktobar – Toplana „Borča“ i „Višnjička banja“. Kotlarnice: „Braće Marić 3-7“, „Sremčica“ i „Barajevo“.

Četvrtak, 9. oktobar – Toplana „Miljakovac“ i Obnovljiv izvor energije „Ovča“.

Obratite pažnju na curenje vode i to prijavite

Korisnici sistema daljinskog grejanja trebalo bi da obrate pažnju na ispravnost svojih unutrašnjih grejnih instalacija i samo ukoliko primete curenje vode iz instalacija, kvar odmah prijave Servisnom centru grada Beograda pozivom na broj telefona 11-0-11.

Kurir.rs/Beogradske elektrane

BONUS VIDEO: