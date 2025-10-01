Naknada za grobno mesto pokriva sve što je potrebno za uredno i dostojanstveno održavanje groblja – od staza, zelenila i česmi, preko kapela i krematorijuma, do javne rasvete i čistoće. Preminuli obično počivaju u grobnom mestu deset godina, a nakon isteka ovog roka moguće je produženje, pod uslovom da je grob uredno održavan i da je prethodna naknada plaćena. Godišnja uplata vrši se unapred, najkasnije 30 dana od isteka prethodnog perioda.



Posmrtni ostataci iz grobnih mesta kojima je istakao rok obaveznog počivanja a isti nije produžen, preduzeće može da prenese u poseban zajednički grob ili grobnicu i odredi drugog korisnika grobnog mesta, a nadgrobna obeležja ukloni bez obaveze njihovog čuvanja. Pre prenosa posmrtnih ostataka, korisnci grobnih mesta se u pisanoj formi obaveštavaju da su u obavezi da izmire dugovanja. Nakon ovoga, oglašavanjem u sredstvima javnog informisanja pozivaju se da regulišu status grobnih mesta, uz ukazivanje na posledice propuštanja. Ekshumacije i dodeljivanje grobnog mesta drugom korisniku zbog neplaćanja, je krajnja mera koju JKP „Pogrebne usluge“ Beograd nastoji da izbegne, zbog čega redovno podsećamo sugrađane na obavezu izmirivanja godišnje naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja.



Korisnici grobnih mesta imaju i mogućnost da izvrše besplatnu on-lajn proveru statusa svojih uplata za grobna mesta na zvaničnoj internet stranici JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, a omogućena je i uplata dugovanja na više mesečnih rata. Pored šaltera grobalja, sugrađani ove uplate mogu da izvrše i e-bankingom, m-bankingom, ili platnim karticama na zvaničnoj internet stranici preduzeća.



Detaljnije informacije se mogu dobiti na:



011/2071-361 (radnim danima od 7 do 15 časova).