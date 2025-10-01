Slušaj vest

- Rekonstrukcija Bulevara Nikole Tesle je potpuno završena. Pre samo desetak dana ovde je prolazila vojna teška mehanizacija. Promenili smo habajući sloj asfalta, zamenjena je svetlosna signalizacija, vraćeni su semafori i rasveta koja je morala da bude demontirana, a vraćene su i kamere za nadzor saobraćaja, tako da je ova saobraćajnica kompletno rekonstruisana i puštena u saobraćaj – izjavio je Nikodijević za TV Njuzmaks Balkans.

Prema njegovim rečima, započeti su i radovi u Ulici trešnjinog cveta, gde su mašine na terenu. Na ovoj saobraćajnici je potrebno da se vrati razdelno ostrvo koje je moralo da bude uklonjeno.

– Radove u Bulevaru Mihajla Pupina započećemo 4. oktobra. Ovaj bulevar je i pre Vojne parade bio u veoma lošem stanju, jer je habajući sloj asfalta dosta oštećen. Naše ekipe „Beograd-puta” će taj posao obaviti brzo, tako da ćemo imati kompletno rekonstruisana dva bulevara i Ulicu trešnjinog cveta. Verujem da ćemo u potpunosti ispuniti obećanje koje smo dali i da će saobraćajnice u kojima je održana Vojna parada biti potpuno obnovljene – naglasio je Nikodijević.

Govoreći o radovima na celokupnoj teritoriji Beograda, predsednik gradskog parlamenta ih je podelio na one gde se proširuju i one gde se grade nove ulice.

Izgradnja novih saobraćajnica

– Kada je reč o izgradnji novih saobraćajnica, svakako je najvažnija izgradnja Bulevara patrijarha Pavla i spajanje sa Mostom na Adi. Nakon roka od 365 dana, očekujem da ćemo dobiti modernu saobraćajnicu u punom kapacitetu. Završena je Ulica Teodora Drajzera, koja sada ima tri trake i svetlosnu signalizaciju, tako da uvek rade dve trake u smeru gde je špic. Nakon izgradnje novog savskog mosta očekuje nas izgradnja tunela dunavska – savska terasa, koji treba da omogući građanima Palilule i Novog Beograda mnogo bržu komunikaciju ispod zemlje bez ukrštanja sa nadzemnim saobraćajem. To su kapitalni projekti koji se rade u ovom trenutku – istakao je Nikodijević.

Proširenje postojećih saobraćajnica

Govoreći o proširenju postojećih saobraćajnica, Nikodijević je rekao da se najviše radi na Novom Beogradu.

– Sada proširujemo Studentsku ulicu, novu raskrsnicu kod Studentskog grada, novu raskrsnicu odnosno isključenje za KBC „Bežanijska kosa”, tako da će i ovi kapitalni radovi poboljšati saobraćaj u Beogradu – zaključio je Nikola Nikodijević.

Kurir.rs/Beograd.rs