Ekipe „Gradske čistoće” rade u svom punom kapacitetu, a tokom prvog vikenda u oktobru sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete i elektronski otpad iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova, starih televizora, računara, frižidera, šporeta i drugih kućnih aparata moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe „Čistoće” u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.

„Čistoća” apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste, kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti i elektronski otpad: odnošenjem na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova, kao i pozivom na pomenute brojeve telefona uz pružanje informacije o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Usluga se plaća po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP-a „Gradska čistoća”

– Stari grad: 011/3281-084,

– Zvezdara: 011/2412-192,

– Palilula: 011/2752-625,

– Vračar: 011/3835-026,

– Voždovac: 011/2882-916,

– Savski venac: 011/2883-701,

– Čukarica: 011/3570-650,

– Rakovica: 011/3591-364,

– Novi Beograd: 011/2603-383,

– Zemun: 011/6610-722.