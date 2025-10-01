Slušaj vest

Pavičić je istakao da je Grad Beograd ove godine izdvojio 533 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji srpske prestonice.

- Pčelari sa teritorije grada Beograda koji su učestvovali u javnim pozivima resornog sekretarijata dobili su subvencije u iznosu od 80 odsto sredstava za nabavku košnica i pčelarske opreme. Sa ovim podsticajima ćemo nastaviti i u narednom periodu - istakao je Pavičić i pozvao Beograđane i goste prestonice da posete sajam.

Predsednica Društva pčelara Beograd dr Biljana Stamenković podsetila je, u ime organizatora sajma, da je protekla zima donela velike gubitke pčelarima, te da su razlozi za tako lošu pčelarsku godinu uglavnom poznati.

Ona je istakla da je broj izlagača na sajmu ostao na nivou prethodnih godina. Zahvalila je učesnicima i gostima manifestacije, kao i Sekretarijatu za poljoprivredu Grada Beograda na podršci.

Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda je tokom poslednje decenije sprovodio mnoge od podsticajnih mera koje su imale za cilj razvoj i unapređenje poljoprivrede na teritoriji prestonice.

1/4 Vidi galeriju Sajam pčelarstva na Tašmajdanu Foto: Beograd.rs

Sekretarijat je iz budžeta Grada Beograda za 2025. godinu obezbedio sredstva u iznosu od 533.000.000,00 dinara, i to u oblasti voćarstva, povrtarstva i ratarstva, stočarstva, pčelarstva za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina i traktora.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove poljoprivredne priključne mašine. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke priključne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000,00 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 144.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke traktora bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 174.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme (jedne ili više vrsta opreme), i to do 20 košnica, satne osnove do 60 kg, do dve sms vage, jedne ručne prese za satne osnove, jedne sušare za polen, jednog mlina za šećer, jedne mešalice za izradu pogača za prihranu pčela, jedne centrifuge, jednog otklapača saća, jedne punilice za med i jednog topionika za vosak. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 120.000,00 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 41.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku grla stoke ili nove opreme (jedna ili više vrsta opreme), i to od jedne do tri kvalitetne priplodne junice simentalske rase ili holštajn – frizijske rase, kvalitetnih priplodnih ovaca, kvalitetnih priplodnih koza muzilica, mlinova i blendera/mešalica za pripremu stočne hrane, električnih dozatora za koncentrovanu stočnu hranu, električnih dozatora za kabastu stočnu hranu, električnih transportera – pužnih sa bunkerom ili bez njega. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke grla stoke i opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava, po korisniku, za nabavku do tri kvalitetne priplodne junice ne može biti veći od 750.000,00 dinara, zatim do 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili koza ne može biti veći od 750.000,00 dinara, kao i za nabavku opreme za stočarstvo ne može biti veći iznos od 750.000,00 dinara. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 118.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme u oblasti voćarstva, povrtarstva i ratarstva, i to za protivgradne mreže na površini od 0,25 ha do 1 ha, protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap” na površini od 0,25 ha do 1 ha, plastenika sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap” ili sistemom za navodnjavanje orošavanjem, površine od 0,03 ha do 0,10 ha, sistema za navodnjavanje „kap po kap” za navodnjavanje zasada voća na površini od 0,25 ha do 5 ha, sistema za navodnjavanje „kap po kap” sa hidrantom sa meračem ili bez merača protoka vode na površini od 0,25 ha do 5 ha, hidranta sa meračem ili bez merača protoka vode, usisivača za sakupljanje jezgrastog voća, tifona sa kišnim krilima za navodnjavanje ratarskih, povrtarskih useva na otvorenom i industrijskog bilja ili bez njih.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od iznosa podsticajnih sredstava utvrđenog javnim pozivom.

Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 56.000.000,00 dinara.