EDB Beograd za danas je planirala radove u tri opštine.
isključenja struje
DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Radovi u delovima ove 3 opštine
Slušaj vest
Spisak isključenja struje:
Voždovac
22:00 - 03:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Rakovica
22:00 - 03:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Novi Beograd
22:00 - 00:01 PARTIZANSKE AVIJACIJE: 28,
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši