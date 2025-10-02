Slušaj vest

Spisak isključenja struje:

Voždovac

22:00 - 03:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,

Rakovica

22:00 - 03:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,

Novi Beograd

22:00 - 00:01 PARTIZANSKE AVIJACIJE: 28,

