Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, danas od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici vojvode Stepe na delu od Triše Kaclerovića do Admirala Vukovića (neparna strana).

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica, danas od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama:

Zdravka Jovanovića,
Radovana Miloševića,
Leposave Vujošević,
Crvenom barjačetu,
Radivoja Rakonjca,
Belom vrelu,
Vladimira Čopića,
Milana Delića,
Milana Šarca,
Kraljevačkih žrtava i
Krste Sretenovića.
Od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Đorđa Ognjanovića u brojevima od 2 do 10.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, danas od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u Glavnoj ulici (parna strana) na delu od Gospodske do Preradovićeve ulice.

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", navode iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.

