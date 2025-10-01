Slušaj vest

Jaka eksplozija je odjeknula večeras u Kosovskoj ulici, u centru Beograda. Kako saznaje Kurir, eksploziju je izazvala plinska boca. 

Naime, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu. 

Trenutno nema informacija o stanju učesnika. 

Kako se javlja reporter sa terena, staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod. 

Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović

Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove. 

Nema prijavljenog požara

Eksplozija plinske boce u Kosovskoj Izvor: Kurir/Mihajlo Pavlović

Eskplozija u Kosovskoj ulici Izvor: Kurir

