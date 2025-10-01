Staklo i srča su svuda po putu u Kosovskoj ulici nakon jake eksplozije
Centar Beograda
SNAŽNA EKSPLOZIJA U CENTRU BEOGRADA! Detonacija iz jednog stana u Kosovskoj ulici, SRČA I STAKLO SVUDA PO PUTU! (FOTO, VIDEO)
Jaka eksplozija je odjeknula večeras u Kosovskoj ulici, u centru Beograda. Kako saznaje Kurir, eksploziju je izazvala plinska boca.
Naime, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu.
Trenutno nema informacija o stanju učesnika.
Kako se javlja reporter sa terena, staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod.
Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović
Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove.
Nema prijavljenog požara.
Kurir.rs
