Jedna osoba je bez svesti, saznaje Kurir, nakon snažne eksplozije u centru Beograda.

Ekipa Hitne pomoći je na licu mesta i intervencija je u toku.

Kako je Kurir pisao, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu u Kosovskoj ulici. Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvala plinska boca.

Kako se javlja reporter sa terena, staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod.

1/12 Vidi galeriju Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović

Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove.

Nema prijavljenog požara.

3 Eskplozija u Kosovskoj ulici Izvor: Kurir