Slušaj vest

Jedna osoba je bez svesti, saznaje Kurir, nakon snažne eksplozije u centru Beograda

Ekipa Hitne pomoći je na licu mesta i intervencija je u toku. 

Kako je Kurir pisao, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu u Kosovskoj ulici. Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvala plinska boca. 

Kako se javlja reporter sa terena, staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod. 

Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović

Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove.

Nema prijavljenog požara. 

3 Eskplozija u Kosovskoj ulici Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradSNAŽNA EKSPLOZIJA U CENTRU BEOGRADA! Detonacija iz jednog stana u Kosovskoj ulici, SRČA I STAKLO SVUDA PO PUTU! (FOTO, VIDEO)
eks.png
PlanetaURUŠIO SE DEO ZGRADE U NJUJORKU: Čula se stravična eksplozija, vatrogasci kopaju po ruševinama (VIDEO)
Screenshot 2025-10-01 154107.png
PlanetaDVOCIFREN BROJ MRTVIH I RANJENIH U STRAVIČNOJ EKSPLOZIJI: Prethodio je sukob sa vojskom (FOTO)
x01 AP Arshad Butt.jpg
PlanetaPOGINULE 24 OSOBE: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (VIDEO)
w-56161914.jpg