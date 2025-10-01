Staklo i srča su svuda po putu u Kosovskoj ulici nakon jake eksplozije
Kosovska ulica
JEDNA OSOBA BEZ SVESTI! Novi detalji o eksploziji u centru Beograda: Ekipa Hitne pomoći na licu mesta! (FOTO, VIDEO)
Jedna osoba je bez svesti, saznaje Kurir, nakon snažne eksplozije u centru Beograda.
Ekipa Hitne pomoći je na licu mesta i intervencija je u toku.
Kako je Kurir pisao, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu u Kosovskoj ulici. Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvala plinska boca.
Kako se javlja reporter sa terena, staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod.
Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović
Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove.
Nema prijavljenog požara.
