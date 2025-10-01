"SAMO ŠTO SAM UŠLA U ZGRADU - ČULA SE EKSPLOZIJA!" Očevici o detonaciji u centru Beograda: Kao da me je NEŠTO UDARILO u grudi! (FOTO, VIDEO)
Stanari zgrada u Kosovskoj ulici, gde je večeras oko 21.35 došlo do eksplozije, uznemireni su nakon snažne detonacije iz jednog od stanova.
- Još uvek sam u šoku. Otišla sam do prodavnice po sok, samo što sam ušla u zgradu čula se eksplozija. Kao da me je nešto udarilo u grudi, toliko je bila jaka eksplozija. Puklo je kao iz topa - ispričala je stanarka i istakla da je kroz prozor videla haos na ulici.
Druga gospođa, koja se zatekla na licu mesta kaže da je videla srču na putu iz stana.
- Videla sam staklo i delove iz stana na ulici. Ubrzo su sve komšije izašle na prozore i terase da vide šta se dešava. Ubrzo je stigla i policija, a za njom i vatrogasci. Još se tresem - dodaje gospođa koju smo zatekli u Kosovskoj ulici.
Podsetimo, kako Kurir saznaje, jedna osoba je pronađena u besvesnom stanu, a prema prvim informacijama, eksploziju je izazvala plinska boca.
Kako je Kurir pisao, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu u Kosovskoj ulici.
Staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod.
Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove.
Nema prijavljenog požara.
Kurir.rs/Blic