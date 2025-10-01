Slušaj vest

Stanari zgrada u Kosovskoj ulici, gde je večeras oko 21.35 došlo do eksplozije, uznemireni su nakon snažne detonacije iz jednog od stanova.

- Još uvek sam u šoku. Otišla sam do prodavnice po sok, samo što sam ušla u zgradu čula se eksplozija. Kao da me je nešto udarilo u grudi, toliko je bila jaka eksplozija. Puklo je kao iz topa - ispričala je stanarka i istakla da je kroz prozor videla haos na ulici.

Druga gospođa, koja se zatekla na licu mesta kaže da je videla srču na putu iz stana.

- Videla sam staklo i delove iz stana na ulici. Ubrzo su sve komšije izašle na prozore i terase da vide šta se dešava. Ubrzo je stigla i policija, a za njom i vatrogasci. Još se tresem - dodaje gospođa koju smo zatekli u Kosovskoj ulici.

Podsetimo, kako Kurir saznaje, jedna osoba je pronađena u besvesnom stanu, a prema prvim informacijama, eksploziju je izazvala plinska boca.

Kako je Kurir pisao, do eksplozije je došlo oko 21.35 časova, a prema prvim informacijama, detonacija se čula iz jednog od stanova na trećem spratu u Kosovskoj ulici.

Staklo i delovi iz stana su rasuti svuda po Kosovskoj ulici, a od jačine udara su oštećeni i automobili koji su parkirani ispod.

Policija i 8 vatrogasaca se nalazi na licu mesta, a prema prvim informacijama, savetovali su stanarima da ne napuštaju svoje domove.

Nema prijavljenog požara.

