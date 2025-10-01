Slušaj vest

Dečak Enis Ismailović (9) nestao je večeras oko 19 sati u Zemunu, u Bačkoj ulici, kod marketa "Idea".

Poslednji put je viđen u parku, potvrdili su članovi porodice. 

Dečak ima smeđu kosu i smeđe oči.

Na sebi je u trenutku nestanka imao crni duks i plave patike.

Ukoliko imate bilo kakve informacije — javite se najbližoj policijskoj stanici. 

Kurir.rs/Telegraf

