DEČAK (9) NESTAO U ZEMUNU! Poslednji put viđen u parku u Bačkoj ulici, porodica moli za pomoć! (FOTO)
Dečak Enis Ismailović (9) nestao je večeras oko 19 sati u Zemunu, u Bačkoj ulici, kod marketa "Idea".
Poslednji put je viđen u parku, potvrdili su članovi porodice.
Dečak ima smeđu kosu i smeđe oči.
Na sebi je u trenutku nestanka imao crni duks i plave patike.
Ukoliko imate bilo kakve informacije — javite se najbližoj policijskoj stanici.
