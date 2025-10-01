Slušaj vest

Jaka eksplozija odjeknula je večeras iz jednog stana u Kosovskoj ulici u centru Beograda.

Staklo i delovi prozora popadali su po ulici, a kako smo pisali, jedna osoba je zatečena na licu mesta bez svesti.

Prema najnovijim informacijama, reč je o starijoj muškoj osobi, za koju je Hitna pomoć konstatovala da ne daje znake života

Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović

- Čekalo se da vatrogasci obezbede siguran prolaz kako bi ekipa prišla onesvešćenom - kaže naš izvor.

Tačan uzrok eksplozije još nije poznat, a prve informacije upućuju da je reč o plinskoj boci.

