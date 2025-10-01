Prema najnovijim informacija, reč je o starijoj muškoj osobi koja je pronađena bez svesti
Beograd
MUŠKARAC NE DAJE ZNAKE ŽIVOTA Drama nakon eksplozije u Kosovskoj
Jaka eksplozija odjeknula je večeras iz jednog stana u Kosovskoj ulici u centru Beograda.
Staklo i delovi prozora popadali su po ulici, a kako smo pisali, jedna osoba je zatečena na licu mesta bez svesti.
Prema najnovijim informacijama, reč je o starijoj muškoj osobi, za koju je Hitna pomoć konstatovala da ne daje znake života
Eksplozija u centru Beograda Foto: Kurir/Mihajlo Pavlović
- Čekalo se da vatrogasci obezbede siguran prolaz kako bi ekipa prišla onesvešćenom - kaže naš izvor.
Tačan uzrok eksplozije još nije poznat, a prve informacije upućuju da je reč o plinskoj boci.
