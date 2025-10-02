Slušaj vest

Kako je naveo muzej u saopštenju, postavku čine 2.193 vrste prepariranih insekata, više od 13.500 pojedinačnih primeraka, 159 entomoloških kutija i 68 ilustracija koje otkrivaju morfološke osobenosti najsitnijih vrsta.

Dodaje se da izložba nudi publici mogućnost da istraži raznovrsnost, složenost i ulogu insekata u prirodi.

"Predstaviti najbrojniju i najraznovrsniju grupu životinja na jednoj izložbi nije lako. Zato smo kao osnovu koristili savremenu sistematiku insekata. Entomološki materijal koji je na izložbi sakupljan je u poslednjih 35 godina i specijalno je za ovu priliku prvi put u celini određen, uređen i izložen", rekao je autor postavke Aleksandar Stojanović.

Cena ulaznice za odrasle je 300 dinara, za učenike i studente 200 dinara, a za penzionere 150 dinara.

Deca mlađa od osam godina i osobe sa invaliditetom ne plaćaju ulaz.

Insekti su se pojavili pre oko 400 miliona godina i preživeli sve velike promene uslova života na Zemlji. Ni pojava čoveka, ni uticaj savremene civilizacije nisu zaustavili njihov evolutivni napredak.