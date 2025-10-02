Slušaj vest

Kako je naveo muzej u saopštenju, postavku čine 2.193 vrste prepariranih insekata, više od 13.500 pojedinačnih primeraka, 159 entomoloških kutija i 68 ilustracija koje otkrivaju morfološke osobenosti najsitnijih vrsta.

Dodaje se da izložba nudi publici mogućnost da istraži raznovrsnost, složenost i ulogu insekata u prirodi.

"Predstaviti najbrojniju i najraznovrsniju grupu životinja na jednoj izložbi nije lako. Zato smo kao osnovu koristili savremenu sistematiku insekata. Entomološki materijal koji je na izložbi sakupljan je u poslednjih 35 godina i specijalno je za ovu priliku prvi put u celini određen, uređen i izložen", rekao je autor postavke Aleksandar Stojanović.

Cena ulaznice za odrasle je 300 dinara, za učenike i studente 200 dinara, a za penzionere 150 dinara.

BLAŽO IZ BEOGRADA NAŠAO ZMIJU PA ZVAO PRIRODNJAČKI MUZEJ: Pitao šta da radi, ali ovakav odgovor nije očekivao VIDEO

Deca mlađa od osam godina i osobe sa invaliditetom ne plaćaju ulaz.

Insekti su se pojavili pre oko 400 miliona godina i preživeli sve velike promene uslova života na Zemlji. Ni pojava čoveka, ni uticaj savremene civilizacije nisu zaustavili njihov evolutivni napredak.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizKAKO ĆE IZGLEDATI VELELEPNI AKVARIJUM NA UŠĆU, PRVI NA BALKANU Ministarstvo finansija: Neće biti seče zbog toga! Naprotiv, park će dobiti i nova stabla (FOTO)
park.jpg
BeogradPRVA NAMENSKA ZGRADA PRIRODNJAČKOG MUZEJA NA UŠĆU: U svojim depoima čuva dva miliona predmeta
Prirodnjački muzej 1.jpg
Moj biznisCELODNEVNI PORODIČNI PROVOD ZA SAMO 50 €! Nalazi se na stotinak kilometara od Beograda, a za ovaj novac dobijate ne samo ulaznice, već možete i da ručate
muzej.jpg
InfoBizNA UŠĆU NIČE VELIKI AKVARIJUM, EVO KAKO ĆE IZGLEDATI: Pod zemljom 5.000 kvadrata, a staklena fasada gleda na Veliko ratno ostrvo
akvarijum.jpg
SrbijaOVO JE GRAD U SRBIJI U KOME "ŽIVE" DINOSAURSI: Ponovo otvoren Prirodnjački muzej u Svilajncu NESTVARNI PRIZORI (FOTO)
1710928104prirodnjackimuzejrina.jpg
KulturaPRIRODNJAČKI MUZEJ DOBIJA NOVU ZGRADU: Evo u prostoru kog kompleka će biti smešteno ovo zdanje!
prirodnjacki-muzej.jpg