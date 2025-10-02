Slušaj vest

Na Slaviji i Studentskom trgu tokom prepodneva došlo je do kidanja kontaktne tramvajske i trolejbuske mreže, a u Nemanjinoj ulici se pokvario tramvaj. Saobraćaj je normalizovan nakon što su servisne ekipe otklonile kvar na kontaktnoj mreži.

- Servisne ekipe otklonile su kvar na pokidanoj tramvajskoj i trolejbuskoj mreži na Slaviji i saobraćaj je normalizovan, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd.

U Nemanjinoj ulici se pokvario tramvaj, zbog čega tramvajske linije ne saobraćaju u ovoj ulici.