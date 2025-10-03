Slušaj vest

Od 8 do 22 sata, vodu neće imati potrošači u Ulici Cvetanova ćuprija, od Ulice česmica do Ulice braće Srnić, u ulicama Krivošijskoj, Ladno brdo, Stari vinogradi, Momira Denića i Veselina Čajkanovića, brojevi 25 i 25e.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna s vodom za piće, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

