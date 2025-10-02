Slušaj vest

Radijatori u stanovima korisika će biti topli već u popdnevnim satima. Naime, u periodu od 1. do 9. oktobra preduzeće je trebalo da obavi funkcionalne probe sistema i da proveri rad toplotnih izvora (15 toplana i 16 kotlarnica), toplovodne mreže i predajnih stanica, ali zbog nižih spoljašnjih temepratura vazduha, započeli smo isporuku.

Time je ispunjena odredba Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu u kojoj je navedeno da će objekti potrošača biti zagrevani od 1. oktobra ukoliko srednje dnevne temperature budu 12 stepeni Celzijusa ili niže.

S obzirom da sistem daljinskog grejanja Beograda čine 15 toplana i 16 kotlarnica, oko 1.600 kilometara toplovodne mreže i više od 9.400

toplotnih predajnih stanica i da je pet meseci bio u stanju mirovanja, važno je istaći da je za stabilan rad tako velikog energetskog sistema

neophodno nekoliko dana postepenog i veoma pažljivog opterećivanja postrojenja zbog prelaska iz stacionarnog u dinamički režim rada.

Apelujemo na sve potrošače da u prvim danima grejne sezone prijavljuju isključivo curenje vode iz instalacija i kada cele zgrade nisu

snabdevene toplotnom energijom na brojeve telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11 i da to čine upravnici zgrada ili predsednici kućnih saveta.

To je veoma važno da ne bi dolazilo do zagušenja telefonskih linija i nepotrebnog čekanja na uspostavljanje veze sa Servisnim centrom. Prioritet u otklanjanju kvarova imaju prijave curenja vode iz instalacija.