Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Novi Beograd, stari Merkator, autobus 10-14 časova
  • Ub, Dom kulture 10-15 časova
  • Lazarevac, stadion Fudbalskog kluba "Petka" 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDOBRA VEST ZA BEOGRAĐANE, POČINJE GREJANJE! Radijatori korisnika topli već u popodnevnim satima!
Radijator, grejanje
BeogradPOČELA RADOST EVROPE! 56. put deca iz 13 zemalja gosti Beograda
Screenshot 2025-09-30 113332.jpg
BeogradPOPRAVLJENA KONTAKTNA MREŽA NA SLAVIJI: Kvar otklonjen, saobraćaj normalizovan
slavija-4.jpg
BeogradKROZ SVET INSEKATA SRBIJE: Sjajna izložba večeras u Prirodnjačkom muzeju
shutterstock_1862745073.jpg