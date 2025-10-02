Slušaj vest

BEOGRAD - Dva saobraćajna incidenta dogodila su se u razmaku od nekoliko stotina metara na nizbrdici u naselju Banjica, u Borskoj ulici.

U prvoj saobraćajnoj nesreći sudarili su se autobus i putnički automobil. Dve osobe su se požalile na lakše povrede, prvenstveno bolove u leđima i vratu, i prevezene su u Urgentni centar radi dalje provere i zbrinjavanja.

Nedaleko od mesta prvog incidenta dogodio se lančani sudar u kojem su učestvovala četiri automobila. U ovom slučaju, srećom, niko nije povređen, ali je saobraćaj na ovom delu bio otežan dok su ekipe policije su obavljale uviđaj i uklanjale vozila.

Saobraćaj je trenutno usporen, a nadležni apeluju na vozače da budu dodatno oprezni, posebno zbog klizavog kolovoza, usled kiše.