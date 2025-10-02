Dva saobraćajna incidenta dogodila su se u Banjici, Beograd – sudar autobusa i putničkog automobila sa lakšim povredama i lančani sudar četiri vozila. Saobraćaj je usporen, a vozači se upozoravaju na klizav kolovoz.
DVE SAOBRAĆAJKE NA BANJICI, VOZILA SE SUDARILA NA NIZBRDICI: Lančani sudar sa 4 vozila, a samo 100 metara dalje auto se zabio u autobus - ima povređenih
BEOGRAD - Dva saobraćajna incidenta dogodila su se u razmaku od nekoliko stotina metara na nizbrdici u naselju Banjica, u Borskoj ulici.
U prvoj saobraćajnoj nesreći sudarili su se autobus i putnički automobil. Dve osobe su se požalile na lakše povrede, prvenstveno bolove u leđima i vratu, i prevezene su u Urgentni centar radi dalje provere i zbrinjavanja.
Nedaleko od mesta prvog incidenta dogodio se lančani sudar u kojem su učestvovala četiri automobila. U ovom slučaju, srećom, niko nije povređen, ali je saobraćaj na ovom delu bio otežan dok su ekipe policije su obavljale uviđaj i uklanjale vozila.
Saobraćaj je trenutno usporen, a nadležni apeluju na vozače da budu dodatno oprezni, posebno zbog klizavog kolovoza, usled kiše.
