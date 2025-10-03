Slušaj vest

Nekoliko saobraćajnih nezgoda dogodilo se tokom večeri i noći u Beogradu, u kojima je povređeno više osoba, među kojima i dvoje dece.

Na auto-putu prema Bubanj potoku, u 20.06 časova, teško je povređena 31-godišnja žena i prevezena u Urgentni centar. Samo nekoliko minuta ranije, u 20.01 čas, na Dušanovcu je povređena žena stara 58 godina.

Na ulazu u Umku, u 21.04 časa, u saobraćajnoj nezgodi stradali su pešaci – 34-godišnja majka i njeno devetogodišnje dete. Majka je prevezena u Urgentni centar, dok je dete hospitalizovano u Tiršovoj.

Nedaleko od aerodroma „Nikola Tesla“, u 21.34 časa, povređen je 22-godišnji muškarac i transportovan u Zemunsku bolnicu. Četiri minuta kasnije, u 21.38 časova, na uglu Kneginje Zorke i Bulevara oslobođenja, lakše je povređena 31-godišnja žena.

U 00.35 časova, kod restorana „Franš“ u Bulevaru oslobođenja, sa motora su pali 31-godišnji muškarac i 22-godišnja žena. Muškarac je zadobio lakše, dok je žena zadobila teže povrede.

Na auto-putu Beograd–Novi Sad, u 1.17 časova, 20-godišnji mladić lakše je povređen i zbrinut na licu mesta.