NOĆ U BEOGRADU: 2 žene teže povređene u dva udesa
Nekoliko saobraćajnih nezgoda dogodilo se tokom večeri i noći u Beogradu, u kojima je povređeno više osoba, među kojima i dvoje dece.
Na auto-putu prema Bubanj potoku, u 20.06 časova, teško je povređena 31-godišnja žena i prevezena u Urgentni centar. Samo nekoliko minuta ranije, u 20.01 čas, na Dušanovcu je povređena žena stara 58 godina.
Na ulazu u Umku, u 21.04 časa, u saobraćajnoj nezgodi stradali su pešaci – 34-godišnja majka i njeno devetogodišnje dete. Majka je prevezena u Urgentni centar, dok je dete hospitalizovano u Tiršovoj.
Nedaleko od aerodroma „Nikola Tesla“, u 21.34 časa, povređen je 22-godišnji muškarac i transportovan u Zemunsku bolnicu. Četiri minuta kasnije, u 21.38 časova, na uglu Kneginje Zorke i Bulevara oslobođenja, lakše je povređena 31-godišnja žena.
U 00.35 časova, kod restorana „Franš“ u Bulevaru oslobođenja, sa motora su pali 31-godišnji muškarac i 22-godišnja žena. Muškarac je zadobio lakše, dok je žena zadobila teže povrede.
Na auto-putu Beograd–Novi Sad, u 1.17 časova, 20-godišnji mladić lakše je povređen i zbrinut na licu mesta.
Prema podacima Hitne pomoći, tokom noći ekipe su intervenisale čak 106 puta, od čega 22 puta na javnim mestima. Najviše poziva dolazilo je od hroničnih bolesnika zbog promene vremena, ali i od pacijenata sa psihijatrijskim tegobama.