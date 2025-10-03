Slušaj vest

Kiša koja od juče pada u Beogradu dodatno otežava saobraćaj, te su i ovog jutra veće gužve na ulicama prestonice. 

Saobraćajni špic je uveliko počeo, a trenutno su najveće gužve na Gazeli, Pančevcu, kao i na Plavom mostu. Saobraćaj je pojačan i kod Autokomande. Gužve ima i na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu. Takođe, veći broj vozila je i u ulicama koje vode do centra grada. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Slabija vidljivost zbog kiše

Sneg, vetar i poledica će otežavati danas vožnju u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije, na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vidljivost će zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima i na putevima u nižim predelima biti slabija.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.

Ne propustiteBeogradDanas na ovim mestima možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači puno!
shutterstock_2525391413.jpg
BeogradBEZ VODE OD 8 DO 22 ČASA: Žitelji ovih delova Zvezdare da spreme zalihe
Slavina
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Radovi u delovima ove 2 opštine
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: 2 žene teže povređene u dva udesa
hitna-pomoc-noc-3.jpg