Kiša koja od juče pada u Beogradu dodatno otežava saobraćaj, te su i ovog jutra veće gužve na ulicama prestonice.

Saobraćajni špic je uveliko počeo, a trenutno su najveće gužve na Gazeli, Pančevcu, kao i na Plavom mostu. Saobraćaj je pojačan i kod Autokomande. Gužve ima i na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu. Takođe, veći broj vozila je i u ulicama koje vode do centra grada.

Slabija vidljivost zbog kiše

Sneg, vetar i poledica će otežavati danas vožnju u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije, na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vidljivost će zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima i na putevima u nižim predelima biti slabija.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.