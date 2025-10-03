Slušaj vest

BEOGRAD - Na uglu Nemanjine i Kneza Miloša danas je došlo do kvara na tramvajskoj mreži, kada je jedno vozilo pokidalo kontaktne žice.

Zbog incidenta tramvajski saobraćaj u ovom delu grada trenutno je u zastoju, a ekipe gradskog saobraćaja i održavanja rade na otklanjanju kvara.

Tramvaji u zastoju kod Nemanjine i Kneza Miloša zbog kvara na mreži Foto: Kurir

Putnicima se savetuje da koriste alternativne linije ili druga sredstva prevoza dok se ne uspostavi normalno funkcionisanje tramvajskog saobraćaja.

Kurir.rs

