Na uglu Nemanjine i Kneza Miloša došlo je do kvara na tramvajskoj mreži nakon što je vozilo pokidalo kontaktne žice. Tramvajski saobraćaj je trenutno u zastoju, a ekipe rade na otklanjanju kvara.
BEOGRAD - Na uglu Nemanjine i Kneza Miloša danas je došlo do kvara na tramvajskoj mreži, kada je jedno vozilo pokidalo kontaktne žice.
Zbog incidenta tramvajski saobraćaj u ovom delu grada trenutno je u zastoju, a ekipe gradskog saobraćaja i održavanja rade na otklanjanju kvara.
Tramvaji u zastoju kod Nemanjine i Kneza Miloša zbog kvara na mreži Foto: Kurir
Putnicima se savetuje da koriste alternativne linije ili druga sredstva prevoza dok se ne uspostavi normalno funkcionisanje tramvajskog saobraćaja.
