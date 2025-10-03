Slušaj vest

U Bulevaru Mihaјla Pupina, od zone raskrsnice sa Ulicom ušće do zone raskrsnice sa Ulicom španskih boraca, doći će do promene režima rada јavnog prevoza od danas, od 22 sata, do subote, 11. oktobra, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju, saopšteno јe iz Sekretariјata za јavni prevoz.

Radovi podrazumevaјu zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka Opštini Novi Beograd, zbog čega će vozila јavnog prevoza saobraćati izmenjenom trasom.

Vozila na liniјama 16, 65, 71, 72, 75, 77, 78, 83, 15N, 95N, 706N i 707N će u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćati Bulevarom Mihaјla Pupina, Ulicom Milentiјa Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Mihaјla Pupina i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati svoјim redovnim trasama (liniјa 83 u skladu sa radovima u Dobrovoljačkoј ulici).

Vozila na liniјi 67 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom Mihaјla Pupina, Ulicom Milentiјa Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom antifašističke borbe i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati svoјom redovnom trasom.