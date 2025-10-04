Beograd
ISKLJUČENJA NA PET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će sve danas biti bez struje
Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:
Savski venac 09:00 - 13:00 BIRČANINOVA: 19A,
Voždovac 22:00 - 03:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica 09:00 - 11:00 ADA CIGANLIJA: BB,BB,BB,
Rakovica 22:00 - 03:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Mladenovac 07:00 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): SAVIĆA MLIN: 2
