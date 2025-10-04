Beograd
KARAMBOL KOD BUBANJ POTOKA: Četiri udesa, jedno vozilo udarilo u bankinu - saobraćaj usporen
Više odvojenih saobraćajnih nezgoda dogodilo se jutros u blizini Bubanj potoka. Prema prvim informacijama, tri udesa zabeležena su u smeru ka Nišu, dok se jedan dogodio u smeru ka gradu.
Prva nezgoda dogodila se oko pola devet ujutru, kada su se sudarila dva putnička automobila, nakon čega su se sudari nizali jedan za drugim.
Foto: screenshot IG/192_rs
Ubrzo zatim, u suprotnom smeru, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u bankinu.
Kako je potvrđeno, na sreću, u ovim nezgodama nije bilo povređenih.
Foto: screenshot IG/192_rs
Pojedina vozila pretrpela su značajnu materijalnu štetu, među kojima je i vozilo policije, a saobraćaj je u ovom delu auto-puta bio usporen u oba smera.
Kurir.rs/Blic
