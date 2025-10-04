Slušaj vest

Više odvojenih saobraćajnih nezgoda dogodilo se jutros u blizini Bubanj potoka. Prema prvim informacijama, tri udesa zabeležena su u smeru ka Nišu, dok se jedan dogodio u smeru ka gradu.

Prva nezgoda dogodila se oko pola devet ujutru, kada su se sudarila dva putnička automobila, nakon čega su se sudari nizali jedan za drugim.

Screenshot 2025-10-04 110821.png
Foto: screenshot IG/192_rs

Ubrzo zatim, u suprotnom smeru, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u bankinu.

Kako je potvrđeno, na sreću, u ovim nezgodama nije bilo povređenih.

Screenshot 2025-10-04 110829.png
Foto: screenshot IG/192_rs

Pojedina vozila pretrpela su značajnu materijalnu štetu, među kojima je i vozilo policije, a saobraćaj je u ovom delu auto-puta bio usporen u oba smera.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaIZGUBIO KONTROLU, SLETEO S PUTA PA SE ZAKUCAO U BANKINU: Saobraćajka na auto-putu Miloš Veliki
nesreća Miloš Veliki
HronikaDARKO POGINUO DOK JE JURIO KUĆI JER MU SE ŽENA PORAĐALA Novi detalji nesreće u Mladenovcu, porodica i prijatelji van sebe: Umesto da se raduje rođenju deteta...
0c98dd48-ae6d-4da8-aad6-7cd4c833459022.jpg
HronikaPOGINUO VOZAČ BMW-a: Oglasio se MUP zbog stravične saobraćajne nesreće kod Mladenovca
WhatsApp Image 2025-10-03 at 10.10.05 PM.jpeg
HronikaOBISTINILE SE CRNE SLUTNJE, IMA STRADALIH U RAJKOVCU! Najnovije informacije o teškoj nesreći kod Mladenovca: Autobus se sudario s 2 auta - JEZIVI PRIZORI (FOTO)
collage.jpg