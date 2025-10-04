Slušaj vest

Više odvojenih saobraćajnih nezgoda dogodilo se jutros u blizini Bubanj potoka. Prema prvim informacijama, tri udesa zabeležena su u smeru ka Nišu, dok se jedan dogodio u smeru ka gradu.

Prva nezgoda dogodila se oko pola devet ujutru, kada su se sudarila dva putnička automobila, nakon čega su se sudari nizali jedan za drugim.

Foto: screenshot IG/192_rs

Ubrzo zatim, u suprotnom smeru, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u bankinu.

Kako je potvrđeno, na sreću, u ovim nezgodama nije bilo povređenih.

Foto: screenshot IG/192_rs

Pojedina vozila pretrpela su značajnu materijalnu štetu, među kojima je i vozilo policije, a saobraćaj je u ovom delu auto-puta bio usporen u oba smera.