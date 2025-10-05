Slušaj vest

Jedna žena je teško povređena, a dve lakše u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na uglu bulevara Vojvode Mišića i Ruske ulice, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.

Prema rečima doktorke Olje Mirković iz Zavoda za urgentnu medicinu najviše intervencija bilo je zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju.

Dežurne ekipe obavile su protekle noći ukupno 95 intervencija od toga 15 na javnim mestima, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i to astmatičari i kardiološki pacijenti.

Kurir.rs/RTS

