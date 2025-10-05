Ekipe Hitne pomoći su intervenisale noćas u 00.48 zbog teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na uglu bulevara Vojvode Mišića i Ruske ulice u kojoj su povređene tri osobe, a teške povrede je zadobila 34-godišnja žena koja je prevezena u Urgentni centar.
hitna pomoć
MLADA ŽENA TEŠKO POVREĐENA U RUSKOJ ULICI KOD SAJMA: Hitna imala pune ruke posla s pijanima, lekare najviše zvali astmatičari i srčani bolesnici
Jedna žena je teško povređena, a dve lakše u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na uglu bulevara Vojvode Mišića i Ruske ulice, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.
Prema rečima doktorke Olje Mirković iz Zavoda za urgentnu medicinu najviše intervencija bilo je zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju.
Dežurne ekipe obavile su protekle noći ukupno 95 intervencija od toga 15 na javnim mestima, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i to astmatičari i kardiološki pacijenti.
Kurir.rs/RTS
