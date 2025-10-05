Slušaj vest

Muškarac R.J. (38) više puta izboden nožem dovezen i ostavljen ispred Urgentnog centra.

Kako nezvanično saznajemo, teško povređeni muškarac ostavljen je ispred Urgentnog centra sinoć oko ponoći, policija radi na slučaju.

- On je privatnim vozilom dovezen i ostavljen ispred. Nije poznato ko ga je dovezao i odakle. Primljen je sa više ubodnih rana po telu. Odmah je prebačen u operacionu salu i lekari se brinu o njemu - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.

Kurir.rs/Informer

