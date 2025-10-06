Isključenja
BEZ VODE OD 8 DO 18 ČASOVA Žitelji ove beogradske opštine da spreme zalihe - proverite da li ste na spisku
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 6. oktobra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Bulevaru kralja Aleksandra, neparna strana, od Ulice Voje Veljkovića do Ustaničke ulice.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
