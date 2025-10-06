Bez struje
BEZ STRUJE DANAS 2 OPŠTINE U BEOGRADU Isključenja počinju u 8.30 časova: Proveriti da li je vaša ulica na spisku
Slušaj vest
Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:
Čukarica 09:00 - 16:00
KNEZA VIŠESLAVA: 63-63ž,
Rakovica 08:30 - 14:00
BORSKA: 38-38C,9-13V, ČELEBIĆKA: 12-16,3A-13, PRVE ŠUMAD BRIGADE: 1A, RAKOVIČKA: 2-10,1-1A,5-13, VAREŠKA: bb,2-4,1-9B, Naselje MILJAKOVAC: BOGDANA ŽERAJIĆA: 34-36A,
Rakovica 09:00 - 16:00
KNEZA VIŠESLAVA: 45,63-63, PILOTA M PETROVIĆA: BB.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši