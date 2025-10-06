Požar je oko 5 sati izbio u restoranu u Požeškoj ulici broj 41, koji se nalazi uz pijacu na Banovom brdu.
Beograd
PRVI SNIMCI, GORI POZNATI RESTORAN NA BANOVOM BRDU: Veliki požar izbio kod pijace u Požeškoj, saobraćaj obustavljen, ne idu tramvaji (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih u požaru.
Saobraćaj je obustavljen u oba smera, ne saobraćaju tramvaji 12 i 13, kao ni 12 linija gradskog prevoza i prigradske linije koje prolaze tom trasom.
Veliki požar u poznatom restoranu kod pijace na Banovom brdu Foto: Screenshot RTS
Vidi galeriju
Saobraćaj je preusmeren na Čukaričku padinu, dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova regulišu saobraćaj.
Nakon gašenja požara, biće obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši