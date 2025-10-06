Slušaj vest

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih u požaru.

Saobraćaj je obustavljen u oba smera, ne saobraćaju tramvaji 12 i 13, kao ni 12 linija gradskog prevoza i prigradske linije koje prolaze tom trasom.

Veliki požar u poznatom restoranu kod pijace na Banovom brdu Foto: Screenshot RTS

Saobraćaj je preusmeren na Čukaričku padinu, dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova regulišu saobraćaj.

Pre desetak dana, na isti lokal bačena su dva molotovljeva koktela, a počinilac uhapšen.

Nakon gašenja požara, biće obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara.

Kurir.rs/RTS

