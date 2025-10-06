Slušaj vest

Nije bilo teških trauma i van su životne opsanosti. Lekarske ekipe intervenisale su 128 puta, od čega 18 puta na javnim mestima.

Za savet telefonom uglavnom su se javljali hronični plućni bolesnici kojima ne prija povećana vlažnost vazduha.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradPRVI SNIMCI, GORI POZNATI RESTORAN NA BANOVOM BRDU: Veliki požar izbio kod pijace u Požeškoj, saobraćaj obustavljen, ne idu tramvaji (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-10-06 070343.png
BeogradBEZ VODE OD 8 DO 18 ČASOVA Žitelji ove beogradske opštine da spreme zalihe - proverite da li ste na spisku
shutterstock_462560710.jpg
BeogradBEZ STRUJE DANAS 2 OPŠTINE U BEOGRADU Isključenja počinju u 8.30 časova: Proveriti da li je vaša ulica na spisku
175794547717445382021732446188monteri-struja_foto-rina.jpeg
BeogradMUŠKARAC (38) IZBODEN U BEOGRADU: Povređen ostavljen ispred Urgentnog
IMG-20250317-WA0073.jpg
BeogradMLADA ŽENA TEŠKO POVREĐENA U RUSKOJ ULICI KOD SAJMA: Hitna imala pune ruke posla s pijanima, lekare najviše zvali astmatičari i srčani bolesnici
Hitna pomoć