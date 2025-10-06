Tokom noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima su povređene četiri osobe a, kako je jutros rečeno u Hitnoj pomoći, one su zbrinute.
NOĆ U BEOGRADU: Četiri saobraćajne nesreće, teška noć za plućne bolesnike zbog velike vlažnosti vazduha
Nije bilo teških trauma i van su životne opsanosti. Lekarske ekipe intervenisale su 128 puta, od čega 18 puta na javnim mestima.
Za savet telefonom uglavnom su se javljali hronični plućni bolesnici kojima ne prija povećana vlažnost vazduha.
Kurir.rs/Beta
