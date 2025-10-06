SVE STOJI U BEOGRADU, NA PANČEVCU - KOLAPS! Velike gužve u saobraćaju širom prestonice, stanice pune ljudi koji čekaju prevoz (FOTO)
Kolone automobila su iz oba prilaza prema gradu. Ubedljivo najveći haos nastaje kod priključenja i dalje preko samog mosta.
Na stanicama javnog prevoza nalazi se veliki broj građana, kao i dece koja idu u školu, koji su čekali autobuse.
U drugom smeru saobraćaj se neometano odvija.
Velika gužva je i na auto-putu u smeru ka Novom Beogradu gde se na momente čini kao da vozila doslovno stoje.
Bogoslovija, Kneza Miloša, deo oko Vukovog spomenika, kao i kod "Olimpa" na Zvezdari takođe beleže zastoje.
Dok je Autokomanda relazivno prohodna kako inače ume da bude, ne može se isto reći za njene prilaze.
Gužve su i kod Brankovog mosta, ali i kod Gazele i Sajma.
Novi Beograd ima zastoje i u delovima Jurija Gagarina, ali i kod Studentskog grada.
Slična situacija je i u Zemunu. Pupinov most se crveni u smeru ka gradu, a gužve su i kroz Sutjesku i Novi grad.
Zastoja ima i u Železniku, kao i delovima Surčina, ali i Mirjevu i Kaluđerici.
(Kurir.rs/Telegraf)