Kolone automobila su iz oba prilaza prema gradu. Ubedljivo najveći haos nastaje kod priključenja i dalje preko samog mosta.

Na stanicama javnog prevoza nalazi se veliki broj građana, kao i dece koja idu u školu, koji su čekali autobuse.

U drugom smeru saobraćaj se neometano odvija.

Velika gužva je i na auto-putu u smeru ka Novom Beogradu gde se na momente čini kao da vozila doslovno stoje.

Bogoslovija, Kneza Miloša, deo oko Vukovog spomenika, kao i kod "Olimpa" na Zvezdari takođe beleže zastoje.

Gužve u Beogradu 6. oktobar

Dok je Autokomanda relazivno prohodna kako inače ume da bude, ne može se isto reći za njene prilaze.

Gužve su i kod Brankovog mosta, ali i kod Gazele i Sajma.

Novi Beograd ima zastoje i u delovima Jurija Gagarina, ali i kod Studentskog grada.

Slična situacija je i u Zemunu. Pupinov most se crveni u smeru ka gradu, a gužve su i kroz Sutjesku i Novi grad.

Zastoja ima i u Železniku, kao i delovima Surčina, ali i Mirjevu i Kaluđerici.