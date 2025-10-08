Slušaj vest

Beograđani upozoravaju na prevaranta koji obično u centru grada ili na autobuskoj stanici zaustavlja ljude moleći ih da podignu novac sa kartice i pozajme mu jer njemu kartica ne radi, a fali mu novac za kartu. One koji mu ne pomognu počinje da vređa i biva agresivan.

Kurir je u više navrata pisao o prevarantima koji traže ljudima novac za autobusku kartu pod izgovorom da ih je neko opljačkao pa im fali 100, 200 dinara da bi se vratili kući u neki drugi grad. I dalje pojedini ljudi uporno zaustavljaju prolaznike i na sve načine pokušavaju da dobiju novac, a većina njih smisli u tužnu priču na koju bi ljudi naseli.

Međutim, taktika ovog prevaranta je malo naprednija jer je otišao korak dalje pa smislio izgovor da mu kartica ne radi, da ne može da podigne novac, pa bi da prebaci nekome na račun da podigne.

Prevaranti haraju u centru Beograda Foto: Beograd.rs

Upozorenje na ovu prevaru pojavilo se na Instagram stranici serbialive_beograd koju prenosimo u celosti:

Predstavlja se kao Makedonac

- Da upozorim ljude na prevaranta koji operiše širom Beograda. Često je u Knez Mihailovoj i u tom okrugu, ali zna i u drugim krajevima da se pojavljuje. Nizak je, ćelav, često nosi kapuljaču, ima plave oči i veći čir na licu (navodno je pao s motora) i predstavlja se kao Makedonac (Pane Gočev često). Prilazi ženama i spopada ih, traži novac za kartu za voz ili navodno mu kartica ne radi pa ako može vama da uplati novac da bi podigli za njega i slične fore i fazoni. Zna da bude agresivan pa predlažem da žene nose biber sprej i pozovite policiju što pre ako vam priđe ili ga vidite da spopada nekoga u blizini - pisalo je u prvom upozorenju, a onda je jedna Beograđanka opisala šta se njoj desilo:

Kako prevarant navlači ljude Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Trudnica traži pare za gorivo

- Mene je isti taj spopadao na BAS-u, prvo je bio veoma ubedljiv i druželjibiv, ali kada sam odbila da mu pomognem postao je agresivan i počeo da me vređa, pokušao je i da me pljune, ali sam se izmakla. Nekad zna i da priđe samo da vas pita nešto drugarski i onda vas zapamti pa vam priđe sledeći put kad vas vidi tražeći uslugu.

Podsetimo, pisali smo i o ženi koja se predstvalja kao trudnica, zaustavlja građane i traži pozajmicu za gorivo jer je navodno ostala bez para i ne može da stigne kući, a nijednog člana porodice ne može da dobije na telefon.