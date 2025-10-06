Slušaj vest

Radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka Opštini Novi Beograd, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati izmenjenom trasom.

Vozila na linijama 16, 65, 71, 72, 75, 77, 78, 83, 15N, 95N, 706N i 707N će u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati svojim redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima u Dobrovoljačkoj ulici).

Vozila na liniji 67 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom antifašističke borbe i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati svojom redovnom trasom.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „Španskih boraca 1” u Ulici španskih boraca, 145 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Zorana Đinđića.

Kurir.rs/Beograd.rs

