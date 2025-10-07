Slušaj vest

Isključenja vode u sledećim naseljima:

Jakovu,

Boljevcima,

Progaru,

Bečmenu,

Petrovčiću,

Ključu (Surčin),

Dobanovcima,

Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom Nikola Tesla Beograd),

Surčinu,

Ledinama,

Grmovcu i

Ugrinovcima.

Zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati i Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd i VGP park. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

