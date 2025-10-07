Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, od utorka, 7. oktobra 2025. godine u 22 sata do srede, 8. oktobra u 24 sata (do kraja dana), bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima, u opštinama Surčin, Zemun i Novi Beograd...
Isključenja vode
BEZ VODE OD VEČERAS U 22 DO SREDE U PONOĆ: Isključenja u naseljima u Surčinu, Zemunu i Novom Beogradu
Isključenja vode u sledećim naseljima:
Jakovu,
Boljevcima,
Progaru,
Bečmenu,
Petrovčiću,
Ključu (Surčin),
Dobanovcima,
Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom Nikola Tesla Beograd),
Surčinu,
Ledinama,
Grmovcu i
Ugrinovcima.
Zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati i Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd i VGP park. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
