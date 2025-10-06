Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće potrošači u sledećim ulicama:

6/7. oktobar 2025. godine – Hercegovačkoj, Krađorđevoj, Gavrila Principa, Balkanskoj, Admirala Geprata, Savskoj, Sarajevskoj (sa pripadajućom mrežom bočnih ulica);

7/8. oktobar 2025. godine – blok ulica oivičen ulicama Kneza Miloša, Masarikovom, Kralja Milana, Bulevarom oslobođenja i Autoputem;

8/9. oktobar 2025. godine – blok ulica oivičen Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, ulicama Neznanog junaka, Banjički venac i Ljutice Bogdana;

9/10. oktobar 2025. godine – Bulevar vojvode Mišića, Vase Pelagića, Sanje Živanovića, kao i blok ulica oivičen Bulevarom vojvode Putnika i ulicama Užičkom i Teodora Drajzera;

10/11. oktobar 2025. godine – blok ulica oivičen Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihajla Avramovića, Kraljice Ane, Crnotravskom, Neznanog junaka, kao i deo Rakovičkog puta od Gardijske do Topčiderske.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta, poručuju iz Vodovoda.

Kurir.rs

