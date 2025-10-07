Slušaj vest

Tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo stradalih, dogodile su se tokom protekle noći u Beogradu.

Jedna saobraćajna nezgoda dogodila se u centru Umke, a povređeni pacijent je prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Druga je bila na Novom Beogradu na uglu Gandijeve i Zemunske ulice, a pacijent je prevezen u kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun.

Poslednja nezgoda dogodila se u Vojvođanskoj ulici na teritoriji opštine Surčin, a dva pacijenta takođe su prevezena u KBC Zemun.