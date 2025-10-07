Beograd
NOĆ U BEOGRADU: 3 saobraćajne nezgode, bez teže povređenih
Tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo stradalih, dogodile su se tokom protekle noći u Beogradu.
Jedna saobraćajna nezgoda dogodila se u centru Umke, a povređeni pacijent je prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Druga je bila na Novom Beogradu na uglu Gandijeve i Zemunske ulice, a pacijent je prevezen u kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun.
Poslednja nezgoda dogodila se u Vojvođanskoj ulici na teritoriji opštine Surčin, a dva pacijenta takođe su prevezena u KBC Zemun.
Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 109 poziva, od čega je na javnom mestu bilo 17. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara i srčanih i onkoloških bolesnika.
