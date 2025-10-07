Slušaj vest

Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a gužve su kao i svakog jutra na glavnim saobraćajnicama u gradu.

Kolona vozila je trenutno na Gazeli i Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Saobraćaj je pojačan i kod Autokomande. Takođe, veći broj vozila je i u ulicama koje vode do centra grada.

Jutarnji špic

Zbog sudara u cetru Surčina gužva je i u ovom delu grada.