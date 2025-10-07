Slušaj vest

Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a gužve su kao i svakog jutra na glavnim saobraćajnicama u gradu.

Kolona vozila je trenutno na Gazeli i Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Saobraćaj je pojačan i kod Autokomande. Takođe, veći broj vozila je i u ulicama koje vode do centra grada. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Zbog sudara u cetru Surčina gužva je i u ovom delu grada.

Kako javljaju građani, traka ka Ledinama stoji, saobraćaj je blokiran i čeka se da se saobraćaj ponovo uspostavi. 

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: 3 saobraćajne nezgode, bez teže povređenih
hitna-pomoc-noc-3.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Radovi u delovima ovih 6 opština
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradBEZ VODE OD VEČERAS U 22 DO SREDE U PONOĆ: Isključenja u naseljima u Surčinu, Zemunu i Novom Beogradu
1596560251nestasicavodebanjavrujcifotorina3.jpg
BeogradDobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima: Vaše malo nekome znači puno - pokažite humanost na delu i spasite nečiji život!
LOZNICA - Dobar odziv.JPG