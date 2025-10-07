U Privrednoj komori Srbije danas je održan drugi dan konferencije „Beogradski dani energije“, koji je bio posvećen investicijama u obnovljive izvore energije, razvoju elektromobilnosti i unapređenju sistema upravljanja otpadom.

Predstavljajući program drugog dana, sekretar za energetiku grada Beograda Milan Čukić istakao je da je cilj konferencije razmena konkretnih informacija i iskustava iz oblasti energetike.

Foto: Privredna Komora Srbije

„Na Beogradskim danima energije imate jedinstvenu priliku da čujete kvalitetne, stručne i proverene informacije koje ćemo predstaviti građanima i privredi u oblasti energije. Danas, drugog dana, govorićemo o tome šta investitori u obnovljivim izvorima energije moraju da znaju – o pravnoj regulativi i iskustvima iz prakse privrednika povodom birokratije i drugih aktivnosti. Takođe, danas ćemo imati priliku da čujemo predstavljanje Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, kao i predstavljanje kompanije Resalta, jednog od lidera u oblasti električnih punjača“, rekao je Čukić.

U okviru Beogradskih dana energije, Biljana Pejak Jergić najavila je da će se 20. Međunarodni sajam energetike – Energetika 2025 održati na Beogradskom sajmu od 20. do 22. oktobra, zajedno sa 21. Međunarodnim sajmom ekologije, pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike. Sekretarijat za energetiku pozvao je sve zainteresovane da uzmu učešće na ovom događaju.

Foto: Privredna Komora Srbije

U okviru četiri panela učesnici su razmatrali ključne teme koje oblikuju energetsku tranziciju u Srbiji – od pitanja važnih za investitore u oblasti obnovljivih izvora, preko potencijala električnih automobila, do uloge električnih punjača i modernizacije komunalnih sistema u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

Na prvom panelu govorili su Mina Radojević Vlačić, starija saradnica u advokatskoj kancelariji „Stojković“, i Bojana Luković, vlasnica kompanije „STAR Wellness & Sport“ i uspešna preduzetnica. Panel je bio posvećen pitanjima koja su od značaja za investitore u obnovljive izvore energije i regulatornim okvirima koji prate ovu oblast.

Foto: Privredna Komora Srbije

U nastavku programa, Boris Ćorović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova predstavio je aktuelne trendove u automobilskoj industriji.

„Beogradski dani energije su idealna prilika i za Srpsku asocijaciju uvoznika automobila i delova da predstavi aktuelne trendove u svetskoj i evropskoj automobilskoj industriji – pre svega elektrifikaciju kao strateški pravac koji je zauzela autoindustrija, ali i regulatori i vlade širom sveta. Ovo je prilika da ukažemo na neke trendove koji će doći i kod nas u Srbiju, da se prilagodimo tome i da damo neke predloge, ideje i mere za popularizaciju električnih automobila“, rekao je Đorović.

Foto: Privredna Komora Srbije

Dimitrije Nikolajević, tehnički direktor kompanije „Resalta”, istakao je da je njihova kompanija vodeći provajder usluga u energetskoj efikasnosti u centalnoj i jugoistočnoj Evropi. ,,Kompanija pruža usluge iz domena obnovljivih izvora energije, smanjenja CO2, a tu su i projekti solarnih elektrana, biomasnih kotlova i mnoge druge’’, istakao je Nikolajević.

Poslednji panel dana bio je posvećen modernizaciji sistema upravljanja komunalnim otpadom kroz koncept 4R (Reduce – Reuse – Recycle – Recovery). Učesnici panela bili su Ivanka Stojnić iz kompanije „Nestle“, Aleksandra Gabaldo iz „Galenike Fitofarmacije“ i Boško Maravić iz kompanije „Beo Čista Energija“, dok je diskusiju moderirala Vidosava Džagić iz Privredne komore Beograda.

Foto: Privredna Komora Srbije